Este viernes, 6 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 718.96014 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,69%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -2.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.25%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que reflejan tanto aumentos como descensos, además de períodos de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, donde los factores económicos y políticos pueden estar influyendo en su comportamiento. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 20.43%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.49%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,896,012.81 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,792,025.62 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 359,480,064.05 pesos colombianos.