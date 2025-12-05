Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la cotización del real llegó a 703.6033 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,67%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.18%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.46%.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una pérdida de valor, lo que podría generar preocupaciones sobre su desempeño en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 16.71%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.09%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,360,328.81 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,720,657.62 pesos y 500 reales tendrá un costo de 351,801,644.05 pesos.