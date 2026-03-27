Este viernes, 27 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 699.21027 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,94%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.67%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.57%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas y solo un par de momentos de estabilidad. A pesar de algunos intentos de recuperación, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa en su valor. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 19.64%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 15.57%. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales deberán pagar 69,921,027.03 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,842,054.06 pesos y 500 reales tendrá un costo de 349,605,135.15 pesos.