Este viernes, 23 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 688.1521 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,99%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio positivo del 0.15%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -6.72%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica un debilitamiento en su valor, lo que podría generar preocupaciones en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 14.59%, es mayor que la volatilidad anual del 13.97%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 68,815,207.11 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 137,630,414.22 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 343,907,035.55 pesos colombianos.