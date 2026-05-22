Este viernes, 22 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 733.3134 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,49%.

En el mercado del Real, la cotización retrocedió en la última semana (-2.12%) pero mantiene un avance interanual de 1.12%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia anual aún positiva.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró un sesgo bajista, con cinco jornadas de descenso, tres de avance y dos sin cambios; hubo alternancia frecuente y el período cerró con dos caídas consecutivas.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 16.74%, demuestra un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual de 15.12%.

La cotización del Real presenta una tendencia positiva en comparación con los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que puede generar confianza entre los inversores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Quienes deseen adquirir 100 reales en Colombia pagarán 73331.34034165572 pesos colombianos; 200 y 500 reales costarán 146662.68068331144 y 366656.7017082786 pesos colombianos, respectivamente.