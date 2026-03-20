Este viernes, 20 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 694.92224 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,06%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.19%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.22%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con algunas fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y estabilidad en ciertos momentos. Esta variabilidad sugiere un mercado inestable, donde la presión a la baja ha predominado, aunque con breves respiros que podrían reflejar ajustes temporales en la demanda. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 29.55%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.73%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,492,225.38 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 138,984,450.76 pesos y 500 reales tendrá un costo de 347,461,126.90 pesos.