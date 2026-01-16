Este viernes, 16 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 686.937 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,03%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.68%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.88%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con ligeros aumentos intercalados. A pesar de algunas caídas, la moneda logró mantener su valor en varias ocasiones, lo que sugiere una resistencia ante fluctuaciones más drásticas. La combinación de estos movimientos indica un comportamiento relativamente equilibrado en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.93%, es mayor que la volatilidad anual del 10.74%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 68,693,701.24 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 137,387,402.48 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 343,468,506.20 pesos colombianos.