Este viernes, 13 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 696.99585 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,3%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -3.51%, mientras que en el último año su variación ha sido de -5.47%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento inicial seguido de una serie de fluctuaciones que llevaron a una caída notable. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general fue a la baja, lo que sugiere una presión negativa en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 19.78%, es mayor que la volatilidad anual del 15.60%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,699,584.01 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,399,168.02 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 348,497,920.05 pesos colombianos.