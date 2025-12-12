Este viernes, 12 de diciembre de 2025, la cotización del real llegó a 702.415 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,1%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.36%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.06%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos y estabilidad en algunos momentos. A pesar de estos repuntes, la tendencia general sugiere una presión negativa en su valor.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 11.37%, superando la volatilidad anual del 10.82%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,241,500.37 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,483,000.74 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 351,207,501.85 pesos colombianos.