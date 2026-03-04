Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 717.71265 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,45%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -2.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.97%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también hubo momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos y políticos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 18.90%, es mayor que la volatilidad anual del 15.39%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,771.27 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,542.54 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 358,855.35 pesos colombianos.