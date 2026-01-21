Este miércoles, 21 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 691.2198 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,12%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.75%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.32%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa en su valor.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.12%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.98%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,121,980.63 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 138,243,961.26 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 345,609,902.65 pesos colombianos.