Este miércoles, 18 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 706.4786 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,91%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.86%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.97%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero repunte en algunos momentos y una estabilidad temporal. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos internos y externos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 20.84%, es mayor que la volatilidad anual del 15.65%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,647.86 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,295.72 pesos y 500 reales tendrá un costo de 353,239.30 pesos.