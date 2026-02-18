Este miércoles, 18 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 702.0481 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,3%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.10%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.85%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento notable al inicio, seguido de una ligera corrección. A pesar de algunas fluctuaciones, logró mantener una estabilidad en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento relativamente sólido en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.98%, es menor que la volatilidad anual del 15.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,204.81 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,409.62 pesos y 500 reales tendrá un costo de 351,024.05 pesos.