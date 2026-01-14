Este miércoles, 14 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 681.442 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,37%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.48%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.58%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, hubo momentos de estabilidad que impidieron una caída más pronunciada. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general sugiere una presión negativa sobre la moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.17%, es menor que la volatilidad anual del 10.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 68,144,201.90 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 136,288,403.80 pesos y 500 reales tendrá un costo de 340,720,809.50 pesos.