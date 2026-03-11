Este miércoles, 11 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 716.7558 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,68%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.78%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.87%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un ligero aumento y momentos de estabilidad. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado, aunque con algunos intentos de recuperación. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 16.10%, es mayor que la volatilidad anual del 15.52%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,675,581.26 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,351,162.52 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 358,377,906.30 pesos colombianos.