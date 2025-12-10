Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, la cotización del real llegó a 700.042 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,46%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.69%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.61%.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con un par de días de estabilidad y algunas caídas. Este comportamiento sugiere una fluctuación moderada, donde los incrementos superaron las disminuciones, lo que podría indicar un fortalecimiento gradual de la moneda en el mercado.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 13.15%, superando la volatilidad anual del 10.96%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,004.20 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,008.40 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 350,021.00 pesos colombianos.