Este martes, 7 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 712.0807 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,17%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.30%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.36%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con ligeros aumentos intercalados por algunas caídas. Esto sugiere una fluctuación moderada en su valor, lo que podría reflejar una situación de incertidumbre en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 5.96%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,208.07 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 142,416.14 pesos y 500 reales tendrá un costo de 356,040.35 pesos.