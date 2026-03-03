Este martes, 3 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 719.5396 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,13%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio negativo del -0.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.12%. Esta tendencia a la baja refleja un debilitamiento de la moneda en el mercado. En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de algunas estabilizaciones, el comportamiento general sugiere una volatilidad que podría estar influenciada por factores económicos externos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 18.65%, es mayor que la volatilidad anual del 15.38%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,953.96 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,907.92 pesos y 500 reales tendrá un costo de 359,769.80 pesos.