Este martes, 24 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 705.4057 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,82%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.58%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.65%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron estabilidad en algunos momentos. A pesar de los aumentos ocasionales, la tendencia general sugiere una presión negativa en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 19.33%, es mayor que la volatilidad anual del 15.71%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,540.57 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,081.14 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 352,702.85 pesos colombianos.