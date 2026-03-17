Este martes, 17 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 708.8771 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,92%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.38%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.47%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron estabilidad y algunos aumentos. A pesar de los intentos de recuperación, la tendencia general sugiere un periodo de debilidad en su valor. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 20.37%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 15.65%. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,887.71 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,775.42 pesos y 500 reales tendrá un costo de 354,438.55 pesos.