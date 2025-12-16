Este martes, 16 de diciembre de 2025, la cotización del real llegó a 701.7529 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,53%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un leve descenso del -0.0044%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -5.33%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con ligeros aumentos y descensos. A pesar de algunas fluctuaciones, la estabilidad predominó en el periodo analizado, lo que sugiere un comportamiento relativamente equilibrado en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.85%, es menor que la volatilidad anual del 10.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,175,290.93 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,350,581.86 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 350,876,454.65 pesos colombianos.