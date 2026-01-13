Este martes, 13 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 674.2132 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,35%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -2.24%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.50%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de una caída significativa. A pesar de algunos días de estabilidad, la tendencia general indica una disminución en su valor, lo que podría generar preocupaciones sobre su desempeño en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 14.30%, es mayor que la volatilidad anual del 10.94%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 67,421.32 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 134,842.64 pesos y 500 reales tendrá un costo de 337,106.60 pesos.