Este martes, 10 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 716.58203 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,37%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.35%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.77%, indicando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de recuperación, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere un entorno económico desafiante. La estabilidad fue escasa, lo que podría indicar la necesidad de monitorear más de cerca los factores que afectan su valor. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 13.50%, es menor que la volatilidad anual del 15.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,658,202.82 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,316,405.64 pesos y 500 reales tendrá un costo de 358,291,013.10 pesos.