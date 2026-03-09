Este lunes, 9 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 724.465 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,29%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.73%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con algunas fluctuaciones hacia la baja y un ligero aumento en el medio del período. Esto sugiere una cierta volatilidad, pero en general, el valor se mantuvo relativamente constante. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 17.06%, superando la volatilidad anual del 15.47%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72,446,503.89 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 144,893,007.78 pesos y 500 reales tendrá un costo de 362,232,519.45 pesos.