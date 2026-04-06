Este lunes, 6 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 714.3424 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,53%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.72%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.05%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas. En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que reflejan cierta estabilidad en algunos momentos. Sin embargo, también se observaron incrementos que sugieren un leve repunte en su valor, aunque no lo suficiente para contrarrestar las caídas previas. En general, el comportamiento del Real indica una fase de incertidumbre en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.79%, es menor que la volatilidad anual del 15.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,434,238.16 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 142,868,476.32 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 357,171,190.80 pesos colombianos.