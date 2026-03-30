Este lunes, 30 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 696.7912 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.64%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.26%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta estabilidad en algunos momentos. A pesar de los aumentos ocasionales, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del período analizado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 5.57%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,679,117.95 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,358,235.90 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 348,395,589.75 pesos colombianos.