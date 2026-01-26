Este lunes, 26 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 697.37146 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,25%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.96%, mientras que en el último año su variación ha sido del -5.45%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un par de días de estabilidad y algunos aumentos. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado, aunque con momentos de recuperación.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 16.38%, es mayor que la volatilidad anual del 13.91%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,737,146.10 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,474,292.20 pesos y 500 reales tendrá un costo de 348,685,730.50 pesos.