Este lunes, 23 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 708.3701 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,99%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.87%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.51%, reflejando una ligera recuperación reciente pero una tendencia a la baja en el periodo anual. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con ligeras fluctuaciones que reflejan un aumento en algunos momentos, seguido de una caída. Esta dinámica sugiere un mercado que, aunque presenta cierta volatilidad, ha mantenido una base relativamente sólida en su valor. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 22.16%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 15.74%. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,837,009.23 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,674,018.46 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 354,185,046.15 pesos colombianos.