Este lunes, 2 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 724.8515 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,21%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.13%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.08%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos y una estabilidad en ciertos días. Esta fluctuación sugiere un comportamiento volátil en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos y políticos. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 16.43%, superando la volatilidad anual del 15.35%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72,485,149.86 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 144,970,299.72 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 362,425,749.30 pesos colombianos.