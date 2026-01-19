Este lunes, 19 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 681.8465 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,77%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.37%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con algunas fluctuaciones hacia la baja y un par de incrementos. Esto sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la estabilidad predominó en la mayor parte del período analizado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.99%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.18%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 68,184.65 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 136,369.30 pesos y 500 reales tendrá un costo de 340,923.25 pesos.