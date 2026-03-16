Este lunes, 16 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 706.9442 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,92%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.70%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.19%. Esta tendencia a la baja refleja un contexto económico desafiante para la moneda. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere un debilitamiento en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 20.94%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.67%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,694.42 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,388.84 pesos y 500 reales tendrá un costo de 353,472.10 pesos.