Este lunes, 15 de diciembre de 2025, la cotización del real llegó a 705.8672 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,58%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.64%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -3.59%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que incluyeron un leve aumento en algunos momentos. A pesar de estos incrementos, la tendencia general fue de inestabilidad, lo que sugiere un contexto económico variable que podría estar afectando su valor.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.13%, es menor que la volatilidad anual del 10.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,586.72 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,173.44 pesos y 500 reales tendrá un costo de 352,933.60 pesos.