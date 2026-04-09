Este jueves, 9 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 719.9115 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,5%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.42%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.94%, reflejando una ligera recuperación reciente tras un año de depreciación. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un aumento en algunos momentos. A pesar de las subidas, la tendencia general indica una inestabilidad que podría preocupar a los inversores. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.08%, es menor que la volatilidad anual del 15.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,991,151.96 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,982,303.92 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 359,955,759.80 pesos colombianos.