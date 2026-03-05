Este jueves, 5 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 713.70966 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,77%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -2.73%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.10%. En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente positiva al experimentar incrementos en varias ocasiones, aunque también se registraron algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, hubo momentos de estabilidad que contribuyeron a un comportamiento relativamente equilibrado en el mercado. En general, la tendencia sugiere un leve optimismo en la evolución de la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 19.79%, es mayor que la volatilidad anual del 15.50%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,370.96 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 142,741.92 pesos y 500 reales tendrá un costo de 356,854.80 pesos.