Este jueves, 4 de diciembre de 2025, la cotización del real llegó a 714.7971 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,64%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.77%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.50%. Esto indica una ligera recuperación reciente, aunque a largo plazo ha habido una tendencia a la baja.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con algunos momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los cambios constantes podrían reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.91%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.02%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,479.71 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 142,959.42 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 357,398.55 pesos colombianos.