Este jueves, 27 de noviembre de 2025, la cotización del real llegó a 698.6162 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,3%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.66%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -4.80%.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos y una estabilidad temporal. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja predominó, aunque hubo intentos de recuperación.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 6.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.02%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,861.62 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,723.24 pesos y 500 reales tendrá un costo de 349,308.10 pesos.