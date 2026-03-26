Este jueves, 26 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 702.0666 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,89%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.08%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.57%. Estos datos reflejan una ligera recuperación reciente, aunque la tendencia anual muestra una depreciación en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad intercalados. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una presión negativa en su valor, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su desempeño en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 15.88%, es mayor que la volatilidad anual del 15.59%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,206.66 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,413.32 pesos y 500 reales tendrá un costo de 351,033.30 pesos.