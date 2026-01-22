Este jueves, 22 de enero de 2026, la cotización delreal llegó a 680.10486 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,54%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.87%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.98%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que reflejan tanto aumentos como descensos, además de períodos de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, donde los factores económicos y políticos pueden estar influyendo en su comportamiento.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 14.67%, es mayor que la volatilidad anual del 14.01%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 68,010.49 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 136,020.98 pesos y 500 reales tendrá un costo de 340,052.45 pesos.