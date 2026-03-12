Este jueves, 12 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 702.30316 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,35%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -2.78%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -4.51%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron momentos de estabilidad y un ligero aumento. Sin embargo, la predominancia de descensos sugiere una presión negativa en su valor, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su desempeño en el mercado. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 18.40%, superando la volatilidad anual del 15.62%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,230.32 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,460.64 pesos y 500 reales tendrá un costo de 351,151.60 pesos.