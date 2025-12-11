Este jueves, 11 de diciembre de 2025, la cotización del real llegó a 703.1701 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,2%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.25%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.87%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que reflejan tanto aumentos como estabilizaciones. A pesar de algunas caídas, el comportamiento general sugiere una recuperación moderada, lo que podría indicar una mayor confianza en la moneda en el corto plazo.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 9.33%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.93%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,317,007.68 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,634,015.36 pesos y 500 reales tendrá un costo de 351,585,038.40 pesos.