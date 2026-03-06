Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 6 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 713,6 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -2.74%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.98%. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 19.52%, indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 15.48%. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento inicial seguido de una estabilidad, pero luego experimentó varias caídas. Esta fluctuación sugiere un comportamiento volátil en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores económicos cambiantes. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este viernes, 6 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,360.45 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 142,720.90 pesos y 500 reales tendrá un costo de 356,802.25 pesos.