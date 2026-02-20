Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 20 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 706,78 pesos colombianos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.25%, es menor que la volatilidad anual del 15.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que reflejan tanto aumentos como descensos. A pesar de algunas estabilizaciones, la tendencia general parece indicar una mayor cantidad de días de incremento, lo que sugiere un posible fortalecimiento en su valor. Sin embargo, los descensos también son significativos, lo que podría generar incertidumbre en el mercado. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: