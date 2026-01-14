Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 14 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 677,78 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.46%, es menor que la volatilidad anual del 10.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, hubo momentos de estabilidad que impidieron una caída más pronunciada. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general sugiere una presión negativa sobre la moneda.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este miércoles, 14 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 67,778.31 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 135,556.62 pesos y 500 reales tendrá un costo de 338,891.55 pesos.