Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 7 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 714 pesos colombianos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 5.71%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con ligeras fluctuaciones hacia la baja y un aumento notable en algunos momentos. A pesar de las caídas, la moneda logró recuperarse, lo que sugiere una resistencia en su valor. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: