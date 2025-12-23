Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 23 de diciembre de 2025 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 679,25 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -2.89%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.05%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.92%, es menor que la volatilidad anual del 10.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones.

Además, en los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de descensos en su valor. A pesar de un breve periodo de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa en el mercado.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: