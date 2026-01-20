Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 20 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 682,62 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un descenso del -0.20%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -9.06%.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.58%, es menor que la volatilidad anual del 14.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de recuperación, la tendencia general indica que el valor ha enfrentado desafíos significativos, lo que podría generar preocupación entre los inversores.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: