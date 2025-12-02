Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 2 de diciembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 710,61 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.62%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.33%, reflejando una ligera recuperación reciente tras un periodo de depreciación.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.91%, es menor que la volatilidad anual del 11.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con un par de días de estabilidad y algunas caídas. Este comportamiento sugiere un periodo de fluctuaciones moderadas, donde la moneda ha logrado recuperarse en varias ocasiones, aunque también ha enfrentado retrocesos. La estabilidad en ciertos momentos indica que el mercado ha encontrado un punto de equilibrio temporal.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 2 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,060.83 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 142,121.66 pesos y 500 reales tendrá un costo de 355,304.15 pesos.