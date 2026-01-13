Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 13 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 691,02 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio positivo del 0.20%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.27% en su valor.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.28%, es menor que la volatilidad anual del 10.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento inicial seguido de una caída, para luego estabilizarse en algunos momentos. Sin embargo, al final del período, se observó un nuevo incremento, lo que sugiere cierta volatilidad en su valor.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 13 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,102,284.79 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 138,204,569.58 pesos y 500 reales tendrá un costo de 345,511,423.95 pesos.