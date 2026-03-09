Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 9 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 716,26 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.42%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.83%. Esta tendencia a la baja refleja un contexto económico desafiante para la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 18.20%, es mayor que la volatilidad anual del 15.48%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con algunas fluctuaciones hacia la baja y un par de incrementos. Esta dinámica sugiere un mercado con cierta incertidumbre, donde los movimientos al alza no lograron consolidarse frente a las caídas. Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: