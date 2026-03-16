Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 16 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 696,55 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -3.15%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -5.60%. Esta tendencia a la baja refleja un contexto económico desafiante para la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 14.55%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.60%. La cotización del Real subió frente al peso colombiano. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere un debilitamiento en su valor. Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este lunes, 16 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,655,217.94 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,310,435.88 pesos y 500 reales tendrá un costo de 348,263,589.70 pesos.